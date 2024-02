Quinze mirades sobre el color negre

Quinze artistes, de múltiples disciplines, amb un tret comú: l’interès pel color negre. Aquest és l’eix sobre el qual s’estructura l’exposició Black is a color, que es va inaugurar el passat divendres, 2 de febrer, a l’Espai Mil Nou del carrer de Sant Llorenç de Reus. El projecte està coordinat per Àlvar Calvet, que ha estat el responsable de convocar els artistes sota el lema del projecte, així com de muntar l’exposició. D’aquesta manera Jordi Abelló, Toni Alcàsser, Beatrice Bizot, Svantje Busshoff, Roger Caparó, Freya Day, Ruben Díaz de Corcuera, Yolanda Espinosa, Toni Giró, Enric Madorrán, Joan Rom, Núria Rubio, Aureli Ruiz i Josep Salmerón, a més del mateix Àlvar Calvet, han cedit una obra per ser exposada a la sala de l’Espai Mil Nou. «He volgut que tothom tingués el seu lloc, que totes les peces poguessin respirar i que els autors que són molt austers poguessin mantenir aquesta austeritat a la sala», explica Calvet.

En la selecció d’artistes, detalla, a més de guiar-se pels creadors que treballen fonamentalment en blanc i negre, també ha volgut donar espai a creadors del territori, així com a autors que no exposen gaire sovint.

Black is a color és la primera d’un cicle format per quatre exposicions. La següent, detalla l’Àlvar, se centrarà en el negre des d’una mirada fotogràfica cap a l’Àfrica. La tercera explorarà el negre relacionat amb la nit i la foscor, i l’última, el dol. Totes es faran al mateix Espai Mil Nou, un hub cultural polivalent que va obrir portes a Reus a finals de l’any passat. «El 90% del meu treball és en blanc i negre. He introduït molt poc el color, perquè considero que, allà on hi ha el negre, hi ha la veritat», afirma Calvet, que també és l’impulsor del cicle. D’aquesta manera, el negre funciona com a concepte, però també com a símbol i metàfora del que és visible i del que no. A més, amb aquest cicle, Calvet també vol retre un homenatge al continent africà.

Black is a color es podrà visitar fins al 29 de març.