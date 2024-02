Francesc Ribera ‘Titot’ viaja a la Mallorca del XVII

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Hacía ocho años que Francesc Ribera ‘Titot’ no presentaba ningún libro, después de que en el 2015 publicara El asesinato de Guillem de Berguedà (Ara Llibres). Ahora, de la mano del editorial Serraclara, el líder del grupo Brams vuelve a la escena literaria con una nueva novela, El Silenci que heu de témer ambientada en la Mallorca del siglo XVII, en que combina la ficción con una rigurosa realidad histórica.

La protagonista de la obra es una monja, Joana de Santacília, que haciendo valer su inteligencia se hará invisible en una sociedad gobernada por hombres. «Es una mujer que aprende a leer y a escribir y, sobre todo, a entender lo que ha leído: se da cuenta de que es capaz de elaborar ideas por sí misma. Paradójicamente, ve que la mejor manera de poder seguir leyendo y pensante está en un convento, lejos de la familia y de la vida estipulada que le espera», explica al autor.

Con el tiempo, detalla Titot, «la protagonista acaba haciéndose escribiente y aprovecha la transparencia que le otorga el hecho de ser mujer para escuchar las conversaciones y, sobre todo, las conjuras de los hombretones que tiene cerca». Todo, sucede en un escenario real –como reales son todos los personajes de la novela. Titot nos lleva a una época marcada por la violencia, en la que Mallorca no tiene ejército, porque la Monarquía Hispánica no tiene capacidad para disponer por todo el territorio, y por lo tanto la población vive armada e inmersa en una guerra interna sin sustrato político, basada en un encadenamiento antiguo de agravios y venganzas. Además, se está cociendo la ofensiva de la corona de Castilla para ser hegemónica en todos los reinos de la Monarquía Hispánica, y todavía resuenan los estragos de la Germanía, la revuelta duramente reprimida en el siglo anterior.

«Con este libro no quería explicar un cuento, sino hacer entender la importancia de aquel momento y de la trascendencia que ha tenido en nuestra historia», explica el autor. El músico berguedá también admite que esta novela le permitió «hablar de otras cuestiones que también tengo en el buche, como la vanidad, el honor, el sectarismo o la españolización de Mallorca.» Este trabajo, explica, tiene mucho que ver con la manera como plantea sus creaciones, sean literarias o musicales: «Cuando escribo, igual que cuando hago canciones, no parto de la idea de que quiero hacer una novela o una letra. Es al revés. Tengo alguna cosa que decir, y ganas de explicarla. De sopetón, encuentras la fórmula haciendo una metáfora con forma de canción, pero a veces con seis estrofas y una vuelta no tienes bastante, y así es como sale una novela».

Pavo presentará El Silencio que tenéis que temer este viernes, a las ocho de la noche, en el Casino de Constantí, acompañada de Joan Reig, amigo y compañero de escenarios en formaciones como Mezclado.