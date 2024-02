Francesc Ribera ‘Titot’ viatja a la Mallorca del XVII

Feia vuit anys que Francesc Ribera ‘Titot’ no presentava cap llibre, després que el 2015 publiqués L’assassinat de Guillem de Berguedà (Ara Llibres). Ara, de la mà de l’editorial Serraclara, el líder del grup Brams torna a l’escena literària amb una nova novel·la, El Silenci que heu de témer, ambientada en la Mallorca del segle XVII, en què combina la ficció amb una rigorosa realitat històrica.

La protagonista de l’obra és una monja, Joana de Santacília, que fent valer la seva intel·ligència es farà invisible en una societat governada per homes. «És una dona que aprèn a llegir i a escriure i, sobretot, a entendre el que ha llegit: s’adona que és capaç d’elaborar idees per si mateixa. Paradoxalment, veu que la millor manera de poder continuar llegint i pensant és en un convent, lluny de la família i de la vida estipulada que li espera», explica l’autor.

Amb el temps, detalla Titot, «la protagonista acaba fent-se escriventa i aprofita la transparència que li atorga el fet de ser dona per escoltar les converses i, sobretot, les conxorxes dels homenassos que té a prop». Tot plegat, succeeix en un escenari real –com reals són tots els personatges de la novel·la. Titot ens porta a una època marcada per la violència, en què Mallorca no té exèrcit, perquè la Monarquia Hispànica no té capacitat per disposar-ne per tot el territori, i per tant la població viu armada i immersa en una guerra interna sense substrat polític, basada en un encadenament antic de greuges i venjances. A més, s’està coent l’ofensiva de la corona de Castella per ser hegemònica en tots els regnes de la Monarquia Hispànica, i encara ressonen els estralls de la Germania, la revolta durament reprimida en el segle anterior.

«Amb aquest llibre no volia explicar un conte, sinó fer entendre la importància d’aquell moment i de la transcendència que ha tingut en la nostra història», explica l’autor. El músic berguedà també admet que aquesta novel·la li va permetre «parlar d’altres qüestions que també tinc al pap, com ara la vanitat, l’honor, el sectarisme o l’espanyolització de Mallorca». Aquest treball, explica, té molt a veure amb la manera com planteja les seves creacions, siguin literàries o musicals: «Quan escric, igual que quan faig cançons, no parteixo de la idea que vull fer una novel·la o una lletra. És a l’inrevés. Tinc alguna cosa a dir, i ganes d’explicar-la. De cop i volta, trobes la fórmula fent una metàfora amb forma de cançó, però de vegades amb sis estrofes i una tornada no en tens prou, i així és com en surt una novel·la».

Titot presentarà El Silenci que heu de témer aquest divendres, a les vuit del vespre, al Casino de Constantí, acompanyat de Joan Reig, amic i company d’escenaris en formacions com Mesclat.