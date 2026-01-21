Obertura d'any
La Cambra de Comerç i Indústria de Tarragona ha començat l’any amb un esperit crític que no s’havia vist fins ara. La seva presidenta ha deixat en evidència l’Ajuntament de Tarragona per la manca d’avenç en l’elaboració del nou POUM de la ciutat, així com de l’estat dels polígons i la necessitat d’adequar les freqüències i horaris dels autobusos municipals per facilitar que els treballadors hi accedeixin, als polígons. Laura Roigé, però ha estat especialment incisiva en el reclam de l’obertura de comerços els diumenges a la ciutat de Tarragona, vinculant-ho a una nova companyia de creuers que farà parada al port de Tarragona durant 17 diumenges aquesta pròxima temporada. Aquí també va rebre l’Ajuntament, en concret, ‘l’administració Viñuales’, per no facilitar l’obertura dels establiments convertint la ciutat en ‘municipi turístic’, una condició administrativa que ho permet. No plou mai a gust de tothom, és evident. Viñuales ja va haver d’afrontar les protestes, tot just, per l’increment de creuers i la massificació que es pateix, sobretot a la Part Alta. De tota manera, també els comerços, més directament, hauran de dir la seva sobre el reclam de la Cambra.