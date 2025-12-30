Pressupostos correctors
L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils va presentar ahir uns pressupostos pensats per «corregir disfuncions». Després d’un 2025 convuls, amb impagaments a proveïdors i endarreriments en les nòmines de la plantilla municipal —que fins i tot amenaçava amb la vaga—, el govern liderat per Oliver Klein ha aconseguit traçar els comptes. S’han presentat com els més alts de la seva història, però des del consistori ja alerten que estan fets des del realisme. De fet, reconeixen que els pressupostos assumeixen «límits normatius, capacitats reals d’execució i tensions estructurals existents, especialment en matèria de personal». Els comptes municipals són l’eina més valuosa per a un govern i presentar-los abans d’acabar l’any ja és una primera bona notícia. Ara bé, caldrà complir-los i posar ordre, perquè cambrilencs i cambrilenques no mereixen un altre any convuls políticament, sobretot quan això acaba afectant la seva vida diària. Tampoc els treballadors i treballadores municipals, que fins i tot van arribar a amenaçar amb una vaga pocs dies abans de l’inici de les festes de Nadal. Els pressupostos tracen la ruta, l’equip de govern decidirà com creuar-la.