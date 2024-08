Menys oli i menys vi

Creado: Actualizado:

Els pagesos de la demarcació ja han alertat que la producció d’oli d’oliva pot arribar a caure fins a un 80% a les nostres contrades. Des d’Unió de Pagesos també manifesten que en els darrers vuit anys s’han perdut fins a 1.000 hectàrees de vinya a Catalunya, i que l’Alt Camp és una de les zones que ha deixat de replantar més conreu de raïm.

Tot plegat es deu als greus efectes de la sequera, perquè malgrat les darreres pluges, els embassaments de la demarcació fa temps que es troben per sota dels nivells adients. I en conseqüència, els pagesos pateixen. L’oli i el vi són els dos productes més importants al territori. S’han convertit en un atractiu turístic de rellevància i són el motor econòmic de moltes comarques.

I, per si no fos prou, tant l’oliva com el raïm són pal de paller de la dieta mediterrània. Han passat uns mesos des que els pagesos van omplir carreteres, carrers i places de tota Catalunya en protesta per les seves condicions. Atendre les seves peticions, estudiar noves fórmules per combatre la sequera i assegurar el futur de l’agricultura són tres qüestions que el nou govern de la Generalitat no pot deixar en un calaix de sastre. La pagesia necessita solucions.

