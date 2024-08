Un Serrallo necessitat de comerç

Creado: Actualizado:

El barri del Serrallo de Tarragona fa anys que ha perdut el teixit comercial. Les botigues on anar a comprar pa, verdures, fruita, carn o peix han desaparegut amb els anys. Només sobreviu una botiga de queviures i un forn. Les obres als carrers en marxa des de fa uns mesos per a donar prioritat als vianants sobre els vehicles rodats són una bona notícia per a recuperar activitat. També ho és que l’Ajuntament tingui la intenció d’impulsar polítiques públiques perquè els locals buits tornin a tenir vida.

L’anunci, però, genera dubtes al veïnat per l’estil de comerç que s’hi vol instaurar: l’artesania. Són diversos els exemples de municipis de la costa catalana que s’han decidit per a «posar maco» el litoral amb botigues d’artesania. Són comerços que ofereixen collarets, braçalets, polseres i productes més pensats per al gaudi del turista que no per als residents.

El Serrallo no demana això. Vol recuperar l’ambient de barri i deixar de ser, tal com diuen els mateixos veïns, «un barri dormitori». Serà positiu per als artesans de la ciutat que des de l’Ajuntament se’ls brindi l’oportunitat de trobar un local on oferir les seves creacions, però caldrà cercar l’equilibri perquè el barri recuperi allò que ha perdut amb els anys, entre altres, per la decadència de la pesca.