El área metropolitana del Camp, o la evolución natural de Reus

Desde la creación de Redessa a final de siglo XX, o la expansión del hospital Sant Joan a través de Sagessa hacia zonas donde no llegaba la Sanidad pública de la Generalitat restaurada, la marca Reus ha dejado huella al Camp de Tarragona.

Para aquello bueno, y para aquello malo, pero no se puede negar una especie de carácter de culo inquieto que todavía hoy impregna la vida pública reusense. Un carácter que ya expuso al historiador Pere Anguera a su ingente Historia General de Reus, cuando subraya que el código civil catalán tuvo un papel de cierta relevancia en la configuración de la ciudad moderna.

La propiedad familiar no se dividía y quedaba reservada para el heredero, mientras que el segundo hijo iba a estudio si es que se lo podían pagar y, el tercero y los que vinieran, se tenían que buscar la vida como fuera. Reus está lleno de terceros hijos.

«Es difícil encontrar gente de Reus que te digan que son de 4 o 5 generaciones todos de la ciudad. La mayoría vienen de los pueblos de los alrededores. Este es el ADN de Reus», señala Josep Baiges, recién incorporado a las filas del PSC.

Pero entre sus socios de gobierno, la republicana Montse Flores tiene un discurso similar: «Lo que pasa en Reus no es ignorado en nuestro entorno. Somos un área metropolitana». En sus campos, los dos han decidido llevar a cabo una ingente tarea territorial, sin ninguna necesidad de hacerlo, pero con coherencia con lo que ellos entienden que tiene que ser la acción política de la capital del Baix Camp.

Cuando Flores se encuentra con los concejales de otros municipios para estudiar su integración en la funeraria del Camp de Tarragona los hace cómplices. «La capitalidad es eso. Aquí estamos en un marco de competencia y necesitamos ser fuertes», defiende.

¿Y qué gana Reus con esta expansión? Que la estructura madre de la empresa territorial esté en la ciudad pero, por encima de eso, Flores subraya el hecho de agrandar el servicio público, es decir, ofrecer al ciudadano lo mejor que puede dar de sí un servicio que la inmensa mayoría de los ayuntamientos optan por externalizar a través de una concesión administrativa. «Reus siempre ha articulado cosas pensando en el territorio», añade Baiges.

Los dos se muestran confiados en la idoneidad del momento histórico para plantear un área metropolitana en el Camp de Tarragona. «Generacionalmente,estamos en el momento ideal», dice el concejal. «Pero ¿tenemos que hacer una guerra con Tarragona? No. Tenemos que ser muy generosos y confiar en los técnicos, que se tienen que entender. Los políticos, lo que tenemos que hacer es no molestar», sentencia.

