Mauser instalará una planta de valorización de envases con una capacidad de más de 10 Tn por día

La empresa Mauser Iberia Reconditioning moverá la planta de gestión y reacondicionamiento de envases que tiene a la Canonja hacia el polígono industrial propiedad de BASF, emplazado entre el citado término municipal y Reus. Les instalaciones para la valorización de residuos tendrán una capacidad de más de 10 toneladas por día y el objetivo de la compañía es «poder implantarnos de cara al 2025», tal como detalla el director general de la compañía, Pau Sendil. En estos momentos, la Generalitat de Catalunya está tramitando la autorización ambiental requerida para desarrollar la actividad.

El movimiento responde a la redacción de la ley que incorpora la responsabilidad ampliada del productor, «que básicamente está enfocada a la reutilización de envases» dado que exige a las empresas tener «un gestor de envases», apunta a Sendil.

«Con la nueva ley, creemos que creceremos mucho y necesitamos espacio; la única manera que teníamos de crecer sin tener que desplazar a los trabajadores era movernos dentro de BASF», detalla el director general. Además, «creemos que se crearán muchas sinergias con BASF».

Mauser trata envases «para ponerlos en el mercado otra vez». Sendil explica que reciben contenedores IBC (gran recipiente a granel, según las siglas en inglés, que se utilizan para almacenar elementos como jabón o aceites), los lavan y los devuelven a los clientes.

«Es un envase que tiene un coste elevado y los clientes quieren reutilizarlo; somos básicamente una empresa de economía circular», expresa. En caso de que se considere que el recipiente no se puede lavar, se lo gransea, es decir, se tritura el plástico en partículas muy pequeñas que se reutilizarán para la fabricación de objetos. «Nuestra razón de ser es la reutilización», remarca.

Sendil comenta que es cierto que a veces reciben envases considerados «peligrosos» por el producto que contenían, como podría ser ácido, si bien matiza que «nunca son muy peligrosos porque, si no, no se podrían envasar en IBC». Por ejemplo, no podrían transportar explosivos.

El director general especifica que «dependiendo del contenido, utilizamos un envase para una cosa u otra». Además, Mauser dispone de un sistema de trazabilidad de los envases.

Les instalaciones dispondrán de un scrubber, una instalación para lavar los gases procedentes de aspiraciones de cabinas de limpieza de contenedores y triturado de plástico, para reducir y prevenir las emisiones atmosféricas.

Con esta visión, se han establecido medidas como la limitación de la velocidad del tráfico de las carretillas elevadoras, actos de concienciación para los trabajadores sobre la disminución del consumo de disolvente y para los productores sobre la importancia de que los envases lleguen tan vacíos como sea posible o un plan de mantenimiento del scrubber con revisiones mensuales, trimestrales y anuales.

Sendil expresa que, como empresa de servicios, «nos dedicamos a ayudar a los clientes a reducir la huella de dióxido de carbono (CO2)». A finales de año, Mauser entrega a los colaboradores un informe donde se indica el ahorro de CO2 que han generado.

