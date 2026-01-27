El pueblo de Tarragona que fue clave durante la Guerra Civil: sus trincheras siguen en pie

Corbera d’Ebre, un pequeño pueblo de la Terra Alta que todavía conserva las cicatrices de la Guerra Civil, ha llamado la atención de National Geographic. Sus muros derruidos, la iglesia con techos de cristal y las calles invadidas por la maleza hacen que el visitante pueda percibir su historia recorriendo el pueblo. Lo que hoy es un paisaje silencioso fue hace casi 90 años un punto estratégico decisivo durante la Batalla de l'Ebre.

Su posición elevada convirtió al pueblo en un objetivo estratégico durante la ofensiva republicana y la posterior contraofensiva franquista en 1938. Trincheras improvisadas, polvorines y puestos de mando fueron atacados incansablemente, mientras la población trataba de mantener la vida cotidiana en medio del caos.

Tras la guerra, el abandono hizo que el pueblo colapsara lentamente, dejando apenas la iglesia restaurada en 2011 como testimonio de lo ocurrido. Hoy, el Centre d'Interpretació 115 dies organiza recorridos guiados por las ruinas. Así pues, los visitantes pueden explorar trincheras, refugios y fortines que aún sobreviven, testigos mudos de la estrategia y la resistencia que definieron la Batalla de l'Ebre.

Corbera no está sola en esta memoria viva. La Terra Alta y localidades cercanas como Gandesa y Fayón cuentan con museos y memoriales que preservan testimonios originales, maquetas, armas y documentos de la contienda. Juntos forman un mapa del conflicto que convierte a la zona en un punto estratégico decisivo durante la guerra.