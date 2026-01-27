El nuevo barrio de Tarragona tendrá hasta 192 pisos de alquiler asequible: los requisitos

El nuevo barrio PP10 de Tarragona, en la zona de Les Oliveres, contará con 192 viviendas de alquiler asequible, destinadas a distintos colectivos de la ciudad. De ellas, 49 se reservarán para jóvenes de hasta 35 años y 37 para personas mayores de 65, mientras que se destinarán otras viviendas a personas con movilidad reducida o discapacidad.

El Servicio Municipal de la Vivienda ha presentado las bases para la adjudicación de estos pisos, que establecen una serie de requisitos para poder acceder. Entre ellos, se exige estar inscrito en el registro de solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Cataluña, ser mayor de edad, acreditar residencia continuada en Tarragona, y contar con nacionalidad española o europea, o un permiso de residencia vigente.

Además, ni los solicitantes ni los miembros de la unidad de convivencia pueden disponer de otra vivienda en propiedad. Otro aspecto clave es el esfuerzo económico máximo que se podrá destinar al alquiler, ya que no puede superar el 30% de los ingresos actuales de la unidad de convivencia. Los ingresos anuales deberán situarse entre 1,5 y 4 veces el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña), garantizando que las viviendas sean accesibles para quienes realmente las necesitan.