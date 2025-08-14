Detienen en Gavà una de las participantes de la pelea multitudinaria de Gandesa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 10 de agosto a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito de lesiones en una pelea multitudinaria en Gandesa. La mujer fue interceptada por los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Gavà cuando se dirigía al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para salir de España.

Los hechos ocurrieron el mismo día sobre las 18:45 horas cuando los Mossos d'Esquadra fueron requeridos para dirigirse a una pelea entre un grupo de personas en la plaza del Comerç de Gandesa (Terra Alta).

Una vez en el lugar los agentes localizaron a un hombre, una mujer y el hijo menor de esta, los cuales presentaban heridas sangrantes en varias partes del cuerpo. Al suelo también se podían observar numerosas sillas tiradas pertenecientes a la terraza de un bar, botellas de vidrio rotas y restos de sangre.

Los agentes fueron informados por las personas heridas que habían sido agredidas por parte de un hombre y dos mujeres que después se habían marchado rápidamente del lugar.

Los tres agresores, pertenecientes también a una misma familia, habían atacado a las tres víctimas con botellas de cristal rotas cuando estas estaban sentadas en la terraza de un bar. El motivo de este ataque habría sido una discusión previa ocurrida la misma tarde entre las víctimas y otros familiares de los agresores.

Los tres heridos fueron atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques en el lugar de los hechos. Una vez estabilizados y evaluada la gravedad de las heridas, el hombre y la mujer fueron trasladados al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, mientras que el menor era dirigido al Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Gandesa.

Acto seguido los agentes iniciaron una serie de indagaciones para localizar a los tres agresores los cuales habían cogido sus pertenencias y se habían marchado rápidamente de la población.

Posteriormente los policías pudieron ubicar a los fugitivos en una estación de autobuses donde habrían cogido un bus en dirección a Barcelona.

La mañana del día 11 de agosto, una de las mujeres zafadas pudo ser interceptada y detenida en Gavà (Baix Llobregat) por los Mossos d'Esquadra de esta localidad cuando pretendía continuar el trayecto hasta el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con la intención de marcharse del país.

Se continúan las gestiones policiales con el fin de localizar y detener a los otros dos agresores implicados en estos hechos delictivos.

La detenida pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Gavà el pasado día 11 de agosto.