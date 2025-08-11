Tres personas heridas en una pelea multitudinaria entre familias en Gandesa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una pelea entre familias en Gandesa ha acabado este domingo con tres personas heridas de diversa consideración, aunque no se teme por la vida de cabeza de ellas. Los hechos se produjeron sobre las seis y media de la tarde en la terraza de un bar de la plaza de Comerç de la capital terraltina.

Como explican fuentes policiales, lo que parecía «un conflicto menor y pasado» entre dos familias, derivó en una pelea multitudinaria con una decenas de personas implicadas. En el enfrentamiento se utilizaron botellas de vidrio y, según algunos testigos y víctimas, también se habría usado algún arma blanca. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como un delito de lesiones y no se descartan detenciones en las próximas horas.