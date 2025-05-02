Diari Més

Últimos días para disfrutar del mejor mercado medieval de España: está en Tarragona

El centro histórico de este pueblo se convierte en una feria viva que traslada a los asistentes a la Edad Media

Imagen de archivo de la Semana Medieval de Montblanc.

Imagen de archivo de la Semana Medieval de Montblanc.Gerard Marti Roig

La localidad tarraconense de Montblanc vive sus últimos días envuelta en un ambiente que remite a la Edad Media. Desde el pasado 20 de abril y hasta este domingo, 4 de mayo, este municipio acoge la emblemática Setmana Medieval de Sant Jordi, una de las celebraciones históricas más importantes de Cataluña, y que contiene el mejor mercado medieval que se puede visitar durante estas fechas, según la revista Viajar.

El reconocimiento sitúa a Montblanc por encima de otras citas destacadas como la Fira Medieval de Pirates en Badalona o la de Elda, Hornachuelos y Los Alcázares. Y no es para menos, ya que, durante dos semanas, el pueblo se transforma completamente, ofreciendo a visitantes de todas las edades una experiencia inmersiva que aúna historia, cultura y espectáculo.

Uno de los grandes atractivos del evento es, sin duda, su mercado medieval. Artesanía, gastronomía tradicional, catas de vino y cava de la región y talleres de antiguos oficios convierten el centro histórico en una feria viva que traslada a los asistentes a la Edad Media. El recinto amurallado, perfectamente conservado, se convierte en un escenario natural donde actores y actrices representan escenas de época y leyendas locales.

Entre ellas, brilla con luz propia la representación de la leyenda de Sant Jordi, que toma las calles con pequeñas actuaciones que fascinan tanto a niños como a adultos. El evento también destaca por ofrecer actividades para toda la familia, como talleres de forja y pan artesanal, además de representaciones teatrales itinerantes que recorren los rincones más emblemáticos del municipio.

Con una cuidada combinación de historia, arte y tradición, la Setmana Medieval de Montblanc se consolida como una cita clave para los amantes del pasado y de las experiencias culturales singulares. Y si aún no la has visitado, estás a tiempo, ya que este fin de semana es el último para vivir una de las recreaciones medievales más auténticas de toda España.

