Últimos días para disfrutar del mejor mercado medieval de España: está en Tarragona

La localidad tarraconense de Montblanc vive sus últimos días envuelta en un ambiente que remite a la Edad Media. Desde el pasado 20 de abril y hasta este domingo, 4 de mayo, este municipio acoge la emblemática Setmana Medieval de Sant Jordi, una de las celebraciones históricas más importantes de Cataluña, y que contiene el mejor mercado medieval que se puede visitar durante estas fechas, según la revista Viajar.

El reconocimiento sitúa a Montblanc por encima de otras citas destacadas como la Fira Medieval de Pirates en Badalona o la de Elda, Hornachuelos y Los Alcázares. Y no es para menos, ya que, durante dos semanas, el pueblo se transforma completamente, ofreciendo a visitantes de todas las edades una experiencia inmersiva que aúna historia, cultura y espectáculo.

Uno de los grandes atractivos del evento es, sin duda, su mercado medieval. Artesanía, gastronomía tradicional, catas de vino y cava de la región y talleres de antiguos oficios convierten el centro histórico en una feria viva que traslada a los asistentes a la Edad Media. El recinto amurallado, perfectamente conservado, se convierte en un escenario natural donde actores y actrices representan escenas de época y leyendas locales.

Entre ellas, brilla con luz propia la representación de la leyenda de Sant Jordi, que toma las calles con pequeñas actuaciones que fascinan tanto a niños como a adultos. El evento también destaca por ofrecer actividades para toda la familia, como talleres de forja y pan artesanal, además de representaciones teatrales itinerantes que recorren los rincones más emblemáticos del municipio.

Con una cuidada combinación de historia, arte y tradición, la Setmana Medieval de Montblanc se consolida como una cita clave para los amantes del pasado y de las experiencias culturales singulares. Y si aún no la has visitado, estás a tiempo, ya que este fin de semana es el último para vivir una de las recreaciones medievales más auténticas de toda España.