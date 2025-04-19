Evacuados siete horas después los pasajeros de un tren averiado por un rayo entre Tarragona y Aragón

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La cincuentena de pasajeros de un tren regional exprés de Barcelona en Zaragoza averiado por la tormenta eléctrica han sido evacuados a las 20.55 horas, según ha informado Renfe. El convoy ha quedado parado más de siete horas por problemas en la catenaria junto a un túnel entre las poblaciones de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) y Faió, en la comarca del Bajo Aragón-Caspe.

El tren regional -que utiliza parte de la línea R15 de Rodalies- había salido a las 08.45 horas de la capital catalana y tenía que llegar a las 14.06 horas en Zaragoza. Por los alrededores de las 13.20 horas, se ha producido la incidencia provocada por un rayo y el convoy ha quedado parado en una zona de muy difícil acceso.

Protección Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat. Finalmente, Renfe ha enviado un tren para hacer el transbordo de los 47 pasajeros afectados por el tren averiado entre la Pobla de Massaluca y Faió.

Efectivos de la Guardia Civil y voluntariado también se han desplazado con agua y avituallamiento, ya que los usuarios han sido atrapados más de siete horas en una zona de difícil acceso y justo a la entrada de un túnel.

Adif y Renfe han informado de que ha finalizado el transbordo de los pasajeros del tren regional averiado. El tren se ha marchado en dirección a Nonasp y llevará a los pasajeros hasta Zaragoza», ha concluido Protección Civil en un mensaje en X.

La avería en la catenaria también ha afectado a otro tren regional exprés entre Zaragoza (07.29 horas) y Barcelona (16.54 horas). El convoy se ha quedado parado a la altura de Valdepilas y ha sido remolcado hasta Caspe para poder trasladar a los afectados hasta Tarragona en autobús.

Desde allí se les ha derivado a otras líneas ferroviarias para que puedan llegar a su destino. Y uno tercero regional exprés entre Zaragoza (16.30 horas) y Barcelona-Estación de Francia (21.54 horas) ha sido suprimido en origen por la incidencia en la catenaria entre Faió y Nonasp.

Los viajeros con destinaciones Tarragona, Reus y Barcelona se han reubicado en trenes de Larga Distancia/Alta Velocidad, y se han establecido medios alternativos por carretera para los viajeros de paradas intermedias, según Renfe.

Retrasos al R 11 por un árbol caído entre Maçanet y Caldes de Malavella

En paralelo, la línea R11 de Rodalies presenta retrasos este sábado por la tarde por un árbol caído a la catenaria entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Selva). Técnicos de Adif están trabajando en su reparación. Previamente, por la mañana, el tren de la R11 de Figueres (08.16 horas) en Barcelona Sants (10.10 horas) no ha circulado por una incidencia técnica, y ha provocado las quejas de varios usuarios.