Una treintena de pasajeros quedan atrapados en un tren entre Tarragona y Aragón por una avería

Un tren regional con una treintena de pasajeros y destino en Zaragoza ha quedado detenido entre La Pobla de Massacula (Terra Alta) y el municipio aragonés de Faió, a causa de una avería de electrificación.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat de Catalunya, de que ha activado la prealerta del plan de emergencias del ferrocarril Ferrocat, se prevé remolcar el tren hasta la estación de Caspe, en Aragón.

Por su parte, Rodalies de Cataluña ha alertado que los trenes de la línea R15 con origen o destinación Zaragoza pueden circular fuera de su horario habitual por esta incidencia en sus instalaciones, que la compañía atribuye a las condiciones meteorológicas.

Una fuerte tormenta, en algunos casos en granizada, ha cruzado hoy varias comarcas catalanas y ha afectado especialmente a las zonas de Lleida y de Tarragona más próximas a Aragón.