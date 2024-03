La 2.ª edición del Primavera DO Terra Alta invita a disfrutar del vino y la cultura por toda la comarca

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Denominació de'Origen Terra Alta se prepara para la celebración de la segunda edición de la Primavera DO Terra Alta. 5 días para disfrutar de la cultura, el paisaje y los vinos de la DO Terra Alta con una agenda de actos por reivindicar, no sólo la calidad y el prestigio de los vinos de la DO Terra Alta, sino también la comarca como destino enoturístico de primera altura.

Por segundo año consecutivo, la celebración de la Primavera DO Terra Alta tiene como objetivo principal ser un proyecto inclusivo de comarca. Y es por eso que el ambicioso programa se desarrollará en diferentes lugares de la Terra Alta, con el fin de implicar un porcentaje importante de sus habitantes y sus empresas, desde las bodegas, hasta la restauración y la hostelería, pasando por otras empresas de servicios de la comarca.

Concierto inaugural: Judit Neddermann en la Iglesia del Poble Vell de Corbera

El viernes 19 arrancarán los platos fuertes de la Primavera. El primero de estos actos será el concierto de Judit Neddermann, una actuación que será la antesala del festival Cruïlla DO Terra Alta 2024.

El concierto tendrá lugar en el exterior de la Iglesia del Poble Vell de Corbera a las 20h. Con una propuesta artística basada en las raíces folclóricas, el artista hará parada en el festival para presentar su último disco, en un concierto intimista que los asistentes podrán disfrutar con los vinos de la DO Terra Alta y las imponentes vistas del paisaje terraltí al anochecer.

El concierto de Neddermann dará paso a uno de los actos más importantes de la Primavera: la cena de celebración del Concurso de Vinos con DO Terra Alta, que tendrá lugar en el interior de la Iglesia del Poble Vell.

Un fin de semana para disfrutar de la música y el vino

El fin de semana del 20 y 21 de abril, Batea se convertirá en el epicentro de la Primavera, con la celebración de la segunda edición del Cruïlla DO Terra Alta y una nueva edición de la Muestra de Vinos DO Terra Alta.

A lo largo de todo el sábado 20, en la Plaza Catalunya, los asistentes en la Muestra de Vinos DO Terra Alta podrán disfrutar de una amplia gama de propuestas vinícolas que irán desde las tradicionales garnachas blancas hasta los vinos jóvenes de esta añada, pasando por los vinos premiados en la edición del Concurso de Vinos con DO Terra Alta, que se habrá celebrado la noche anterior.

Los asistentes podrán casar los vinos de la DO con diferentes propuestas culturales de artistas de las Tierras del Ebro, así como con una propuesta gastronómica de proximidad.

Y una vez finalizada la muestra, arrancará uno de los acontecimientos más notables de esta Primavera: la celebración de la segunda edición del festival Cruïlla DO Terra Alta, que llenará la comarca de música para todos los públicos, con un cartel de lujo. El sábado será el turno para disfrutar de las actuaciones de Ocas Grasses, la primera oportunidad para escuchar en directo su nuevo disco, y Gertrudis con lo que será el primer concierto de su gira de despedida.

Domingo 21, igual que el año pasado, será el día para toda la familia, con la actuación del Pony Menut, la versión para los más pequeños del Pony Pisador, y el dúo Figa Flawas.

El otro gran protagonista del Cruïlla DO Terra Alta será el vino de la DO Terra Alta, que estará muy presente durante todo el fin de semana en el espacio Village, la zona para descansar y recuperar fuerzas, disfrutando de los vinos y de las diferentes propuestas gastronómicas de proximidad, así como de la música de la Dj Trapella, que será la encargada de amenizar la zona.

La agenda para los profesionales

Dentro de esta agenda de actividades enoculturales, los profesionales tendrán también su espacio, tanto con actividades destinadas al enoturismo como con una jornada para los profesionales de la restauración, la hostelería y la distribución.

La jornada técnica de enoturismo será jueves 18 en Horta de Sant Joan. Un programa que constará de una masterclass y, a continuación, una mesa redonda con turoperadores para compartir experiencias entre los profesionales del sector que participen de la jornada. Será un acto destinado principalmente a las bodegas de la Ruta del Vino de la DO Terra Alta, así como en otras empresas y agentes turísticos del territorio.

El lunes 22, como colofón a todos los actos de la Primavera, llega la tradicional jornada profesional vinícola que la DO Terra Alta celebra en la comarca, y que este año tendrá como punto de encuentro la Bodega Cooperativa de Gandesa. Una nueva oportunidad para que las bodegas puedan presentar sus vinos directamente a los profesionales de la restauración, la hostelería y la distribución, así como prescriptores y prensa especializada.