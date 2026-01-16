Móra la Nova retendría el grueso de la inversión de la gigafactoria de IA a pesar de la candidatura con Madrid

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El polígono del Molló de Móra la Nova (Ribera d'Ebre) retendrá el grueso de la inversión del proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial (de la Unión Europea a pesar del anuncio del gobierno español de incorporar a la candidatura el municipio madrileño de San Fernando de Henares. Así lo ha asegurado el alcalde de la población, Jesús Álvarez, argumentando que la decisión tiene el origen en la necesidad de disponer de la energía necesaria y los terrenos preparados para la fase preliminar para el 2027, una condición que no se daba en la Ribera d'Ebre. «Al final es lo que busca la fase cero del proyecto: tener la agilidad y rapidez para dar cobertura a las necesidades que marcará Europa en el inicio del funcionamiento de la gigafactoría», ha apuntado.

Álvzarez ha explicado que la opción de incorporar a la candidatura varios emplazamientos, en este caso el de Madrid, para poder cumplir los plazos que marca la Unión Europea de cara los años 2027 y 2028 ya estaba «sobre la mesa» previamente.

«Necesitábamos otro nodo que diera la capacidad de poder llegar a estos plazos», ha afirmado. La previsión de las obras y los trabajos para dejar preparados los terrenos no permitía llegar al 2027.

Sin embargo, el alcalde ha reiterado que la ubicación del polígono del Molló «sigue siendo el centro neurológico» de la candidatura de la gigafactoría de IA y el punto que concentrará «la inversión mayor». «Lo único que hace eso también es darle mucha más fuerza al proyecto de candidatura que presentaremos en Europa», ha cerrado.