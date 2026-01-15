Madrid se añade a Móra la Nova para acoger una gigafactoría de IA

La Ribera d'Ebre podría acoger este gran proyecto que tendría una inversión publicoprivada de 5.000 millones de euros y estaría operativo entre 2027 y 2028.ACN

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles que el gobierno de España presentará una candidatura para que San Fernando de Henares (Madrid) y Móra la Nova (Ribera d'Ebre) acojan una de las futuras gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea (UE).

López ha explicado durante su intervención en el foro Spain Investors Day que la propuesta española será una candidatura conjunta, que contempla esta instalación y otra en Móra la Nova, ya anunciada el junio pasado, dentro de un mismo proyecto que espera superar los 4.000 millones de euros.

Esta candidatura incluye un proyecto multisuyo, con ubicaciones en las localidades de Madrid y Tarragona y con funciones complementarias en ambas instalaciones.

La Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente el concurso para escoger, al menos, cuatro instalaciones en diferentes Estados miembros, por lo que el gobierno de España lanzará esta candidatura conjunta con el objetivo de aspirar a construir una de estas cuatro giga factorías.

El ministro ha asegurado que, «en tiempo de división intencionada», este tándem busca convertir España «en un campeón imparable de la IA» dentro de la Unión Europea, al anunciar esta nueva propuesta.

La inversión publicoprivada conjunta para erigir esta giga factoría podría superar los 4.000 millones de euros, según ha explicado Óscar López, que ha dicho que está «convencido» que España será sede de una de las primeras gigafactorías de Europa, porque están «llenos de visión y ambición».

«Ala ubicación ya decidida de la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, se suma el municipio de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso de la Comisión Europea», dice el comunicado del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Asimismo, la financiación de la gigafactoría se pondrá en marcha a través de un consorcio publicoprivado en el que participa, entre otros, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del ministerio.

Así, el ejecutivo presentará estas dos propuestas, dentro de la misma candidatura, al concurso que la Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en diferentes Estados miembros.

Las gigafactorías seleccionadas tendrán que estar operativas entre el 2027 y el 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

Estas instalaciones buscan dotar el continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica y posicione la UE al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento.