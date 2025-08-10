Una avería obliga en desalojar 130 pasajeros de un tren parado en Móra la Nova

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Nueva incidencia ferroviaria este domingo por la tarde en la demarcación de Tarragona. Problemas técnicos han obligado a desalojar a 130 pasajeros de un tren regional de Renfe en Móra la Nova, que ha quedado parado en las vías. Este iba de Zaragoza a Barcelona.

A causa de la incidencia, Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat. Mientras la incidencia se resuelve, Renfe ofrece servicio alternativo por carretera entre Móra la Nova y Reus.

Esta mañana ya se han vivido complicaciones en varias estaciones de Renfe cuando una incidencia técnica ha hecho caer el sistema de megafonía e información. Este problema ha afectado principalmente a los alrededores de Barcelona.