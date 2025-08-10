Diari Més

Una avería obliga en desalojar 130 pasajeros de un tren parado en Móra la Nova

Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat y Renfe ha activado un servicio alternativo por carretera entre Móra la Nova y Reus

Imagen de archivo de la estación en Móra la Nova

Imagen de archivo de la estación en Móra la Nova

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Nueva incidencia ferroviaria este domingo por la tarde en la demarcación de Tarragona. Problemas técnicos han obligado a desalojar a 130 pasajeros de un tren regional de Renfe en Móra la Nova, que ha quedado parado en las vías. Este iba de Zaragoza a Barcelona.

A causa de la incidencia, Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat. Mientras la incidencia se resuelve, Renfe ofrece servicio alternativo por carretera entre Móra la Nova y Reus.

Esta mañana ya se han vivido complicaciones en varias estaciones de Renfe cuando una incidencia técnica ha hecho caer el sistema de megafonía e información. Este problema ha afectado principalmente a los alrededores de Barcelona.

