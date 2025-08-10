Diari Més

Una avería técnica hace caer el sistema de megafonía e información en varias estaciones de Rodalies

La incidencia se ha iniciado al inicio del servicio, a las 06.00 horas, y afecta principalmente a los alrededores de Barcelona

Imagen de archivo de un panel informativo a la estación de paseo de GraciaACN

ACN

Una incidencia técnica provoca este domingo que el sistema de megafonía e información en varias estaciones de Rodalies esté «temporalmente fuera de servicio». 

La avería se ha iniciado al inicio del servicio, por los alrededores de las 06.00 horas de la mañana, y afecta principalmente a las estaciones de alrededores de Barcelona, según ha detallado Renfe.

La compañía recomienda a los usuarios que se informen sobre las destinaciones de los convoyes en el frontal y en los laterales de los trenes. Los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia, pero todavía no hay previsión de restablecimiento del servicio de megafonía y de información.

