Una avería técnica hace caer el sistema de megafonía e información en varias estaciones de Rodalies

Imagen de archivo de un panel informativo a la estación de paseo de GraciaACN

Una incidencia técnica provoca este domingo que el sistema de megafonía e información en varias estaciones de Rodalies esté «temporalmente fuera de servicio».

La avería se ha iniciado al inicio del servicio, por los alrededores de las 06.00 horas de la mañana, y afecta principalmente a las estaciones de alrededores de Barcelona, según ha detallado Renfe.

La compañía recomienda a los usuarios que se informen sobre las destinaciones de los convoyes en el frontal y en los laterales de los trenes. Los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia, pero todavía no hay previsión de restablecimiento del servicio de megafonía y de información.