La barra del Trabucador se mantiene cortada al menos por un punto por el temporal Harry

El temporal ha roto la barra del Trabucador por al menos un punto, según ha confirmado este miércoles la empresa Infundida, que gestiona las salinas de la punta de la Banya. Aunque el temporal de mar se encuentra en fase de retroceso, buena parte del istmo sigue cubierto por el agua del mar dejando el camino impracticable e impidiendo el acceso a las instalaciones salineras.

Fuentes de Infosa han avanzado que durante esta jornada del miércoles verificarán la existencia de posibles roturas más allá del detectado en el primer tercio longitudinal del istmo. Si las condiciones del tiempo y el estado del mar acompañan, la empresa confía poder recuperar el acceso a lo largo de esta misma semana.