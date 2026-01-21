Puente dice que el muro cayó parcialmente sobre la cabina del tren en Gelida

Servicios de emergencias en las vías, al lado del tren accidentado en Gelida.JORDI PUJOLAR

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que el muro de contención cayó parcialmente sobre la cabina del tren en Gelida y ha augurado que no habrá servicio hoy. Al preguntarle por un posible paro del servicio durante los próximos días, el ministro ha respondido en declaraciones a TVE: «En principio a lo largo del día de hoy con total seguridad».

Puente ha remarcado que la posibilidad del maquinista de evitar el accidente fue «nulo», y ha constatado que es una desgracia «que tiene que ver con las condiciones meteorológicas». Sí que ha añadido que dentro de la desgracia, por suerte en aquel tramo hay una limitación de velocidad de 60 km/h en lugar de 140 a causa de unas obras.

Según Puente, el convoy de Rodalies no chocó contra la pared ni contra los restos a la vía, sino que «el muro cayó parcialmente sobre la cabina» en el momento en que pasaba el tren.

«Estamos hablando de un muro de contención que contiene un talud de tierra que se saturó de agua y que ha incrementado el peso hasta que ha tiraro el muro», y aún así «la desgracia que lo ha hecho cuando pasaba el tren».

Por eso, según el ministro, no hubo ningún error en los sistemas de seguridad y de detección de objetos en la vía. «La capacidad del sistema de anticiparse a esto es nula».

«Estamos hablando de una desgracia que tiene que ver con las condiciones meteorológicas que en este momento atraviesa Cataluña», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que en el momento del impacto había una limitación de velocidad de máximo 60 km/h en aquel tramo por obras, cuando normalmente los trenes pueden pasar a 140 km/h.

«Si la velocidad no hubiera estado de 60 km/h habría podido haber una desgracia más grande, porque el golpe se habría transmitido al resto del vehículo y habría producido muchas víctimas», ha dicho.

El ministro también ha hecho referencia al descarrilamiento de Maçanet. En este caso, ha afirmado, fue una roca de grandes dimensiones que cayó sobre la vía cuando pasaba el otro tren.

Este accidente, ha añadido, «también tiene que ver con las fuertes lluvias» que había en Girona.

24 horas después, Adif está haciendo una exploración de las vías y también trabaja en el entorno. De hecho, según el ministro, «la situación es tan terrible que hoy se ha hundido otro muro en Pineda de Mar sin consecuencias».

Ahora, ha añadido el ministro, se está haciendo «una revisión de todos los puntos críticos porque cuando se ponga en marcha la infraestructura la seguridad esté garantizada».