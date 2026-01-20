Adjudican las obras de acondicionamiento de la T-2021 de la Ràpita al Poble Nou del Delta

Protesta y marcha lenta de la Plataforma Carretera de la Vergonya, en la T-2021 entre Poblenou y la Ràpita.ACN

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Pleno de la Diputació de Tarragona ha aprobado la adjudicación del contrato de las obras de acondicionamiento de la T-2021 de la Ràpita en Poble Nou del Delta (Amposta), durante una sesión plenaria extraordinaria celebrada este martes. La empresa M I J GRUAS S.A. será la encargada de ejecutar el proyecto por un importe de 14,9 millones de euros.

Esta empresa ha sido escogida de entre un total de once que se han presentado a la licitación para la ejecución de las obras de mejora de la T-2021, unos trabajos que permitirán mejorar la seguridad vial en un tramo de cerca de diez kilómetros, comprendido entre el punto kilométrico 0 y el 9+790.

La principal actuación en la T-2021 será el ensanchamiento de la vía hasta los 6 o 8 metros dependiendo del tramo (actualmente el camino presenta una anchura media inferior a los 5,30 m de media). También se mejorarán todas las intersecciones, con la construcción de 2 rotondas, la adecuación de varios tramos de itinerarios seguros para peatones y ciclistas y la mejora de los accesos a caminos y fincas agrícolas, así como los riegos y desagües existentes, entre otros.

Algunas de las actuaciones que la Diputació de Tarragona llevará a cabo en la carretera T-2021 se incluyen en el Proyecto de Actuación Integrado (PAI) Delta del Ebro y, por lo tanto, contarán con parte de la financiación de 3.009.410 euros procedentes del FEDER del periodo 2021-2027, dirigido a planes de actuación integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible.

Durante el pleno extraordinario de la Diputació de Tarragona que se ha celebrado este martes también se han aprobado el resto de puntos previstos al orden del día.