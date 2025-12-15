El concejal Marc Chavalera relevará a Joan Roig como alcalde en Alcanar

El nuevo alcalde de Alcanar, Montsià, será Marc Chavalera, economista y hasta ahora concejal de Economía y Hacienda del consistorio. Como explica la formación local de ERC en un comunicado, propondrán al edil como alcaldable, sin concretar la fecha del relevo, para ser «la persona idónea» y ofrecer «la capacidad y las cualidades adecuadas» para liderar el municipio. El grupo municipal agradece «la llena y absoluta dedicación a Joan Roig», que ha oficializado su renuncia a la alcaldía. ERC Alcanar remarca que la salida de Roig de la política, para iniciar una etapa de docente, «representa una manera diferente» de dejar las instituciones «sin puertas giratorias ni cobros de favores» y como resultado «de una trabajada y digna transición».

Marc Chavalera fue una de las incorporaciones de Roig en la candidatura de 2023. Es graduado en Economía por la URV, máster en Análisis Económico y posgrado en Gestión, Control y Fiscalización Jurídica y Económica de los Entes Locales. ERC gobierna en Alcanar con el PSC con quien pactaron a finales de septiembre, para recuperar la mayoría absoluta que habían perdido los republicanos con la destitución de una concejala del grupo por presuntas irregularidades.