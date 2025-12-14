El alcalde de Alcanar atribuye su renuncia al desgaste por la gestión de cinco gotas frías

El alcalde de Alcanar, Joan Roig, ha hecho pública una carta abierta a los vecinos del municipio en que atribuye su decisión de renunciar al cargo al desgaste ocasionado por la gestión de cinco gotas frías. En la misiva, asegura que «ya intuía la exigencia del camino» cuando asumió la alcaldía, pero que no podía imaginar que el municipio se enfrentaría cinco veces a una dana.

«Las lluvias torrenciales, sostenidas en el tiempo, han generado una carga ingente de trabajo y responsabilidades más allá de los límites de la alcaldía. La gestión permanente de la emergencia ha dejado una huella física y mental que, hoy, ya no puedo seguir asumiendo», dice la carta publicada este domingo.

Roig, que tiene los grados en Fisioterapia y Ciencias Sociales, fue nombrado profesor interino de secundaria en un instituto del área de Barcelona. También se ha referido a este cambio profesional y ha lamentado que no le permite dedicar a Alcanar el tiempo y disponibilidad que el municipio merece. «La alcaldía se tiene que ejercer con plenas capacidades y dedicación. Cuando eso no es posible, hay que dar un paso al lado. Por eso, os comunico la decisión de dejar el cargo de alcalde con el objetivo de facilitar el relevo», añade.

Vienen tiempos decisorios. Alcanar necesita personas que lideren la institución con toda la lucidez y la capacidad para cumplir objetivos. En este sentido, me marcho tranquilo y seguro de que el equipo de gobierno tiene la experiencia y el compromiso necesarios para encarar esta etapa de transformación», continúa el alcalde, que ha considerado un «regalo extraordinario» haber podido encabezar el Ayuntamiento.