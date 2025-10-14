El puente de la entrada principal de la Ràpita se tendrá que reponer por el daño causado por los aguaceros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los aguaceros y la riada del domingo obligarán a tirar al suelo y volver a construir el puente de la entrada principal de la Ràpita. Técnicos y Bomberos han analizado este martes la infraestructura y han determinado que los daños que la fuerza del agua han provocado en el puente de la calle Sant Josep que cruza el barranco del Solito no hacen viable que siga tal como está ahora.

Así lo ha asegurado este martes en declaraciones a ACN el alcalde del municipio, Xavier Reverté, después de la reunión que han mantenido alcaldes del Montsià con los responsables de Bombers. En Alcanar, a nivel de infraestructuras la afectación no ha sido demasiado grave y ahora hará falta retirar piedras y barro y limpiar casas, según ha indicado Mireia Garriga, concejala de Urbanismo.