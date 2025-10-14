Godall tiene una cincuentena de casas afectadas por la dana, 4 de las cuales con daño estructural grave

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Godall se ha despertado este martes con una apariencia mejor que la de 24 horas atrás, pero todavía con daños importantes. Las calles están más limpias pero los vecinos siguen sacando barro y pertenencias ya inservibles del interior de los inmuebles.

El alcalde, Alexis Albiol, ha explicado a ACN que tienen una cincuentena de casas afectadas por la barrancada del domingo, de las cuales cuatro han sufrido un daño estructural grave, según han afirmado los Bombers. Uno de los edificios afectados es el ayuntamiento.

Los técnicos han empezado a hacer balance y de entrada ya han visto que han perdido buena parte de la documentación histórica del registro civil y del cementerio. La cooperativa se encuentra en una situación similar y dentro la iglesia todavía se acumula barro.

El alcalde ha valorado que los vecinos con las viviendas más malogradas se han podido reubicar en casas de familiares o en segundas residencias. Así mismo, ha agradecido la tarea de vecinos y voluntarios que han ayudado a volver a una normalidad que todavía está lejos de llegar. «Ahora estamos limpiando la cooperativa, el ayuntamiento y la iglesia; y los bomberos limpiarán las calles con mangueras a presión», ha indicado.

En el ayuntamiento los daños son grandes. «Está inservible», ha exclamado el alcalde. Este martes a primera hora ya habían sacado a la calle una fotocopiadora malograda y cajas con archivos. Cuando dos de las trabajadoras municipales han accedido han comprobado la magnitud de la desgracia. La oficina del juzgado de paz, con los datos históricos del registro civil, destrozada. Documentación municipal perdida, material informático que se tendrá que tirar y los datos de la distribución de los nichos del cementerio se han perdido. Entre todo ello confían en haber podido salvar unos discos duros con información administrativa.

En la cooperativa el panorama es casi idéntico. Albiol, que además de alcalde también es presidente del organismo, ha expuesto que «ha quedado todo destrozado». Voluntarios y trabajadores se apresuran a limpiar y sacar el escombro en forma de documentos de más de 40 años de antigüedad y mobiliario que han quedado destrozados. Aparte, también tenían cajas y envases para embotellar el aceite y productos fitosanitarios, que se tendrán que tirar. Ahora la preocupación es si los ochenta socios podrán cosechar, puesto que los caminos rurales han quedado muy afectados. «La Diputació nos ha cedido maquinaria y ya estamos trabajando para arreglarlos», ha indicado. Con todo, la lluvia también ha afectado los árboles y la humedad probablemente hará que aparezcan hongos que malogran el fruto. Al menos el molino está en buenas condiciones, puesto que se encuentra en otro edificio.

Por todo ello, Albiol ha reclamado «celeridad» a las administraciones superiores a la hora de dar ayudas económicas y materiales y ha confiado que los seguros cubrirán parte de los daños.