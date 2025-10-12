Cortada la AP-7 entre Ulldecona y Freginals por inundaciones en la calzada

Imagen de archivo de una acumulación de agua en la carretera Mas de BarberansCedida

La autopista AP-7 está cortada al tráfico este domingo por la tarde entre Ulldecona y Freginals (Montsià) por inundaciones en la calzada.

El corte afecta a los dos sentidos de circulación y es consecuencia de los fuertes aguaceros que han caído en esta comarca, donde se ha enviado una alerta de Protección Civil a los móviles de la ciudadanía advirtiéndolos de las precipitaciones torrenciales.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, se está desviando obligatoriamente la circulación por l'Aldea en sentido sur.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido 30 avisos entre las 17.30 y las 18.30 horas por incidencias provocadas por las lluvias en las Terres de l'Ebre, de las cuales 5 en el Baix Ebre y 25 en el Montsià.