Diari Més

Meteorología

Protección Civil envía una alerta a los móviles del Montsià por las lluvias torrenciales

Se prevén fuertes precipitaciones durante las próximas dos horas

Miembros de Protección Civil consultando las previsiones en el Centro de Emergencias de Cataluña

Miembros de Protección Civil consultando las previsiones en el Centro de Emergencias de Cataluña

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Protección Civil ha enviado este domingo por la tarde una alerta a los teléfonos móviles del Montsià pidiendo a la población que evite hacer desplazamientos a raíz de las fuertes lluvias que se prevén. 

Se calcula que podrían caer precipitaciones torrenciales durante las próximas dos horas y por eso se ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a ríos, rieras ni barrancos y que evite la movilidad. 

En caso de urgencia, se recomienda llamar al teléfono de emergencias 112.

tracking