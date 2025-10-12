Protección Civil envía una alerta a los móviles del Montsià por las lluvias torrenciales

Miembros de Protección Civil consultando las previsiones en el Centro de Emergencias de Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado este domingo por la tarde una alerta a los teléfonos móviles del Montsià pidiendo a la población que evite hacer desplazamientos a raíz de las fuertes lluvias que se prevén.

Se calcula que podrían caer precipitaciones torrenciales durante las próximas dos horas y por eso se ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a ríos, rieras ni barrancos y que evite la movilidad.

En caso de urgencia, se recomienda llamar al teléfono de emergencias 112.