El pueblo de Tarragona donde puedes comprar un piso de 80 metros cuadrados por 80.000 euros

En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación central para miles de familias en España, aún existen algunos rincones del país donde es posible adquirir un piso amplio a precios razonables.

En la demarcación de Tarragona, Amposta se posiciona como la localidad costera más asequible, con un precio medio de apenas 1.012 euros por metro cuadrado, según datos del portal Idealista. Esto significa que una vivienda de 80 metros cuadrados podría adquirirse por unos 80.000 euros, una cifra impensable en muchas otras zonas.

Este contraste con los elevados precios que se encuentran en otras áreas cercanas al mar convierte a Amposta en una alternativa atractiva para quienes buscan vivir cerca de la playa sin asumir una hipoteca desorbitada. A diferencia de ciudades más turísticas como Cambrils, Salou o Torredembarra —donde el metro cuadrado supera los 2.000 euros—, Amposta conserva un mercado inmobiliario más accesible y estable.

Ubicado en el corazón del delta del Ebro, Amposta no solo destaca por sus precios bajos, sino también por su entorno natural privilegiado. Con una población de más de 22.000 habitantes y una extensión de más de 130 kilómetros cuadrados, el municipio alberga la Platja dels Eucaliptus, una playa de casi cinco kilómetros de longitud rodeada por arrozales y bosques de eucaliptos.

En comparación con otras localidades costeras de Tarragona, Amposta sigue liderando en cuanto a vivienda económica. Municipios como Sant Jaume d'Enveja (1.027 €/m²) y Deltebre (1.188 €/m²) también ofrecen precios moderados, pero se sitúan por encima de Amposta.

En el otro extremo, Cambrils (2.467 €/m²), Salou (2.355 €/m²) y Tarragona capital (2.092 €/m²) muestran valores que duplican e incluso triplican los de esta pequeña localidad del sur de la provincia. Así pues, Amposta demuestra que todavía es posible encontrar oportunidades cerca del mar, sin renunciar a calidad de vida ni a entornos privilegiados.