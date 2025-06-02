El pueblo de Tarragona famoso por su chocolate

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Poboleda, un pequeño y pintoresco pueblo de tan solo 333 habitantes, ubicado en la comarca del Priorat, se ha ganado una destacada reputación más allá de su tradición vinícola. Este encantador lugar, conocido por su impresionante paisaje montañoso y sus viñedos, también atrae la atención de gourmets y amantes del chocolate gracias a un rincón muy especial: Xocoleda 9 Onze.

Aunque el vino sigue siendo el producto estrella de la región, Poboleda también se ha hecho famoso por una tienda donde el chocolate es el protagonista. Xocoleda 9 Onze, un establecimiento de chocolate artesanal, ha puesto al pueblo en el mapa de la chocolatería, conquistando los paladares más exigentes con su selección de chocolates de alta calidad.

La tienda, ubicada en la calle Nou, número 11, ha logrado crear una experiencia sensorial única. Sus tabletas y bombones han logrado cautivar a todos los que visitan el pueblo. Entre sus productos más destacados se encuentra el chocolate a la taza, un manjar cremoso e intenso, y los bombones artesanales, rellenos de ingredientes frescos y de la mejor calidad.

Xocoleda 9 Onze tiene un horario de apertura limitado, lo que añade un toque exclusivo a la experiencia. La tienda abre solo de viernes a domingo, permitiendo a los visitantes disfrutar de sus deliciosas creaciones durante el fin de semana. El horario del establecimiento es viernes y sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Poboleda, que se encuentra en un entorno natural impresionante, ofrece mucho más que chocolate. Los turistas pueden disfrutar de su Iglesia de San Pedro, conocida como la catedral del Priorat, y del Molí dels Frares, un antiguo molino que fue propiedad de la Cartuja de Escaladei. La Ermita de Maria Assumpta y la Fuente del Mingot son otros de los lugares ideales para disfrutar de un descanso al aire libre.

La fama creciente de Poboleda como destino gastronómico, donde el vino y el chocolate se combinan de manera única, ha atraído a numerosos visitantes que buscan disfrutar de los placeres de la buena mesa. Además de su reconocido vino, el pueblo ofrece una rica gastronomía local, con platos típicos como cocas, orejetas y la escarola con romesco, que acompañan a la perfección el vino de la DOQ Priorat.

Sin duda, la combinación de su gastronomía local, con el arte del chocolate artesanal y los viñedos que siguen marcando la identidad del lugar, ha convertido a Poboleda en un destino imprescindible para los amantes de la buena comida y los dulces.