El pueblo de Tarragona con la mayor concentración de olivos milenarios del mundo

Ulldecona, en el extremo sur de la provincia de Tarragona, destaca por conservar uno de los tesoros naturales y culturales más extraordinarios del Mediterráneo: la mayor concentración de olivos milenarios del planeta. Este municipio, ubicado en la comarca del Montsià, acoge un legado agrícola milenario que lo convierte en un destino único.

Ulldecona se extiende a los pies de su castillo medieval, cuyo torreón aún vigila el paisaje. Esta fortaleza, que comenzó como un asentamiento musulmán en el siglo VIII y fue transformada tras la conquista cristiana en el siglo XII, es símbolo de su importancia como enclave fronterizo entre culturas.

Pero si algo hace realmente especial a este pueblo es su entorno olivarero. Entre almendros y algarrobos, los olivos milenarios de Ulldecona configuran uno de los paisajes más singulares de Cataluña. Estas joyas botánicas, algunas con más de 1.700 años de historia, son testigos vivos del paso del tiempo y del profundo vínculo del territorio con el cultivo del aceite de oliva.

El punto más emblemático se encuentra en el paraje conocido como el Hondo del Arión, una especie de museo natural al aire libre donde se conserva la mayor densidad de olivos milenarios del mundo en un espacio reducido.

En poco más de una hectárea, el visitante puede pasear entre troncos retorcidos y colosales, entre los que destaca la Farga del Arión, considerado el olivo más antiguo de Cataluña y probablemente del mundo, según estudios científicos.

Además del valor agrícola y paisajístico, Ulldecona guarda también vestigios de un pasado aún más remoto. En las sierras de Godall se hallan abrigos con arte rupestre levantino, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que refuerza el carácter milenario del lugar y su continua ocupación humana a lo largo de los siglos.