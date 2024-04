Reclaman la libertad inmediata del absuelto por el jurado popular de asfixiar a un hombre en La Ràpita

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado del hombre absuelto de matar a otro en la Ràpita en noviembre de 2021 ha reclamado su puesta en libertad. La Audiencia de Tarragona dictó la resolución de su libertad el 15 de marzo de este año después de que el jurado popular lo declarara no culpable de los hechos, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A pesar de eso, continúa en prisión preventiva sin fecha de excarcelación y ya suma 29 meses privado de libertad.

Su letrado, Fernando Ambrós, denuncia que no se han garantizado sus derechos y que se están vulnerando por trabas burocráticas. Por eso, reclama su libertad inmediata y asegura que las dos causas pendientes en los juzgados de Amposta y Zaragoza están «liquidadas».

Ambrós ha denunciado que su representado no pudo asistir a la lectura del veredicto ni seguirla por videoconferencia a raíz del bloqueo hecho en la prisión de Mas d'Enric por el asesinato de una cocinera en manos de un recluso. En la jornada, los miembros del jurado popular le absolvió de un delito de homicidio, por el que el ministerio público le pedía una pena de 13 años y 6 meses de prisión. El hombre hace casi tres años que está en prisión preventiva por este caso.

Según su abogado, la magistrada de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona acordó el cese de la prisión preventiva, pero no se ha puesto en libertad con el pretexto que tenía dos causas pendientes. La primera de ellas es por un delito leve de amenazas en el juzgado número 2 de Amposta y la segunda por un delito contra la autoridad en el juzgado número 6 de Zaragoza. El letrado ha asegurado que las dos condenas están «liquidadas».

«Los juzgados acordaron antes de la absolución que la condena finalizaba el día 3 de abril, a pesar de eso y sin que se tenga constancia de ninguna modificación por parte de los juzgados, incluso el de Amposta acordó el licenciamiento de su condena», ha dicho Ambrós. Fuentes del TSJC han confirmado que el hombre tiene una condena de 45 días de prisión por el delito leve de amenazas en el juzgado de Amposta y han recordado que la ejecución de las causas se cumplen por separado.

Aparte, el letrado ha explicado que han presentado una instancia en el juzgado de Vigilancia Penitenciaria para aclarar si existe alguna otra condena pendiente para poderla «compensar». Según la información recibida por el abogado, este juzgado no recibió la documentación hasta este martes. El defensor ha afirmado que esta situación es «inconcebible» y que les genera una «total indefensión» porque no pueden presentar ningún recurso para denunciar que se están vulnerando los derechos del hombre absuelto, ya que no les han dado la fecha de excarcelación.

«Eso es contrario a los principios básicos tanto de la Constitución Española como la Declaración de Derechos Humanos porque la libertad es uno de los derechos primordiales», ha argumentado. Y ha añadido que se trata de un «simple problema burocrático de tramitación de expediente». Por todo ello, ha insistido en reclamar su libertad inmediata.