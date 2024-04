Reclamen la llibertat immediata de l'absolt pel jurat popular d'asfixiar un home a La Ràpita

L'advocat de l'home absolt de matar-ne un altre a la Ràpita el novembre de 2021 ha reclamat la seva posada en llibertat. L'Audiència de Tarragona va dictar la resolució de la seva llibertat el 15 de març d'enguany després que el jurat popular el declarés no culpable dels fets, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Malgrat això, continua en presó preventiva sense data d'excarceració i ja suma 29 mesos privat de llibertat.

El seu lletrat, Fernando Ambrós, denuncia que no s'han garantit els seus drets i que s'estan vulnerant per traves burocràtiques. Per això, reclama la seva llibertat immediata i assegura que les dues causes pendents als jutjats d'Amposta i Saragossa estan «liquidades».

Ambrós ha denunciat que el seu representat no va poder assistir a la lectura del veredicte ni seguir-la per videoconferència arran del bloqueig fet a la presó de Mas d'Enric per l'assassinat d'una cuinera en mans d'un reclús. En la jornada, els membres del jurat popular el va absoldre d'un delicte d'homicidi, pel qual el ministeri públic li demanava una pena de 13 anys i 6 mesos de presó. L'home fa gairebé tres anys que està en presó preventiva per aquest cas.

Segons el seu advocat, la magistrada de la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona va acordar el cessament de la presó preventiva, però no s'ha posat en llibertat amb el pretext que tenia dues causes pendents. La primera d'elles és per un delicte lleu d'amenaces al jutjat número 2 d'Amposta i la segona per un delicte contra l'autoritat al jutjat número 6 de Saragossa. El lletrat ha assegurat que les dues condemnes estan «liquidades».

«Els jutjats van acordar abans de l'absolució que la condemna finalitzava el dia 3 d'abril, malgrat això i sense que es tingui constància de cap modificació per part dels jutjats, fins i tot el d'Amposta va acordar el llicenciament de la seva condemna», ha dit Ambrós. Fonts del TSJC han confirmat que l'home té una condemna de 45 dies de presó pel delicte lleu d'amenaces al jutjat d'Amposta i han recordat que l'execució de les causes es compleixen per separat.

A banda, el lletrat ha explicat que han presentat una instància al jutjat de Vigilància Penitenciària per esclarir si existeix alguna altra condemna pendent per poder-la «compensar». Segons la informació rebuda per l'advocat, aquest jutjat no va rebre la documentació fins aquest dimarts. El defensor ha afirmat que aquesta situació és «inconcebible» i que els genera una «total indefensió» perquè no poden presentar cap recurs per denunciar que s'estan vulnerant els drets de l'home absolt, ja que no els han donat la data d'excarceració.

«Això és contrari als principis bàsics tant de la Constitució Espanyola com la Declaració de Drets Humans perquè la llibertat és un dels drets primordials», ha argumentat. I ha afegit que es tracta d'un «simple problema burocràtic de tramitació d'expedient». Per tot plegat, ha insistit a reclamar la seva llibertat immediata.