La CUP de Tortosa pide que se garantice el servicio de la trombectomía 24/7

La CUP Tortosa pide que se garantice la trombectomía las 24 horas del día, los siete días a la semana en el Hospital Universitario Juan XXIII. Los anticapitalistas presentarán una moción en el próximo pleno para instar al Departamento de Salud a desplegar, de forma continuada, este servicio para acabar con el 'agravio sanitario' en el Campo de Tarragona y a las Tierras del Ebro.

Según la formación, la activación del Código Ictus ha crecido más de un 25% en los últimos años, con 649 casos en Camp y 310 en el Ebro en el último año. Actualmente, el tratamiento trombolítico se hace las 24 horas en el centro hospitalario tarraconense, pero la trombectomía mecánica sólo se ofrece en horario parcial, hecho que implica que los casos graves se tengan que derivar en Barcelona.