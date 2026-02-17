Prisión provisional para el hombre pillado dos veces en tres días conduciendo ebrio y sin carné en el Perelló

El juzgado de guardia de Tortosa decretó este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 50 años que fue pillado dos veces en tres días por los Mossos d'Esquadra conduciendo bajo los efectos del alcohol y sin permiso, en el Perelló (Baix Ebre).

El día 11 sufrió un accidente en la TV-3022 y cuando los mossos lo asistieron percibieron que estaba ebrio. En la prueba de alcoholemia dio un resultado de 1,67 mg/l, casi siete veces más del máximo permitido de 0,25 mg/l. Además, comprobaron que no había obtenido nunca el permiso de conducir y que ya había sido condenado judicialmente en anteriores ocasiones. Por todo ello, quedó investigado, denunciado y con la obligación de comparecer el día 14 al juzgado.

Dos días después, el viernes 13 a las 12.40 horas, lo volvieron a pillar en la misma carretera, cerca de donde había tenido el accidente. De nuevo, presentaba síntomas de embriaguez y en la prueba dio un resultado de 1,03 mg/l. Vista la reiteración de los hechos y el peligro que suponía para el resto de usuarios, lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y le inmovilizaron el vehículo. Así, el sábado los agentes lo trasladaron al juzgado, donde el magistrado de guardia decidió enviarlo en la prisión.