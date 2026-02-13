Investigan un conductor bebido y sin carné que sufrió un accidente en el Perelló

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de las Terres de l'Ebre investigan un hombre de 50 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar el 11 de febrero, hacia las 13 horas, en el punto kilométrico 2,3 de la carretera TV-3022, en el término municipal del Perelló (Baix Ebre), cuando una patrulla de tráfico asistió a un accidente en que un turismo había salido de la vía.

Al llegar al lugar, los agentes observaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. En la prueba de alcoholemia dio un resultado de 1,67 mg/l, una tasa que casi septuplica el límite máximo permitido de 0,25 mg/l.

Los agentes también comprobaron que el hombre no había obtenido nunca el permiso de conducir para turismos y que, además, había sido condenado judicialmente en anteriores ocasiones con la prohibición de conducir vehículos.

Por todo ello, el conductor quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Este tipo de delito puede comportar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.