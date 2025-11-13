Un influencer sobre el accidente en Tarragona donde murió un camionero: «Estuvimos a punto de morir»

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El influencer y deportista Valentí Sanjuan, conocido por sus retos deportivos y extremos de larga distancia, ha generado debate tras compartir un vídeo a través de sus redes sociales en el que relata que el accidente de la AP-7 en Tarragona donde murió un camionero se produjo dos minutos antes de que él y su equipo pasasen por ese punto.

Un camionero cruzó la mediana, invadió el sentido contrario y chocó con otro camión que circulaba en sentido norte. Un tercer vehículo pesado topó con los restos del accidente y volcó fuera de la autopista. El incidente provocó la muerte de uno de los conductores, de 27 años, y otro camionero resultó herido grave y fue trasladado al hospital.

En el vídeo, Sanjuan explicó que el accidente se produjo dos minutos antes de que él y su equipo pasasen por ese punto de la autopista. “Ayer estuvimos a punto de perder la vida en un accidente mortal. Llegamos a pasar por ahí dos minutos antes y estaríamos muertos”, afirmó Sanjuan en su relato, añadiendo que el episodio le había impactado profundamente al valorar “lo frágil que es la vida”.

Sanjuan, también conocido como 'El Jabalí', se ha hecho conocido por combinar deporte, superación personal y contenido viral. Aunque, eso sí, estas declaraciones han provocado críticas, ya que muchas personas consideran que afirmar que “por dos minutos no murieron" puede resultar exagerado o poco apropiado, dada la distancia real al siniestro y la difícil de certificar proximidad al peligro.

Por un lado, muchos valoran que su testimonio puede servir para recordar que “cada día puede ser el último”, pero, por otro lado, otros creen que utilizar un incidente mortal para recalcar su propia “casi-tragedia” puede interpretarse como oportunismo.

El influencer, con ese vídeo, tenía el objetivo de “invitar a ver la vida con otro prisma” y agradecer que ninguno de su equipo resultara herido. Asimismo, hizo un llamamiento a no quedarse solo con lo que sale mal en el día a día y a “celebrar lo que sí está bien”.