El supermercado que regala trozos de tarta en todas sus tiendas de Tarragona este jueves

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez

La cadena de supermercados Consum celebrará este jueves sus cinco décadas de historia con una acción muy especial, ya que regalará trozos de tarta a todos los clientes que se acerquen a cualquiera de sus tiendas a las 19.00 horas. La iniciativa, que se desarrollará de forma simultánea en las más de 500 tiendas que la cooperativa tiene repartidas por España, también llegará a todos los establecimientos de Tarragona.

Bajo el lema '50 años creyendo en las personas', la cooperativa valenciana quiere agradecer la fidelidad de sus más de cinco millones de socios-clientes y rendir homenaje al compromiso social y sostenible que ha guiado su trayectoria desde 1975. Desde Consum explican que la idea es “compartir un momento de celebración con las personas que han hecho posible el proyecto”, en un ambiente festivo y familiar.

La empresa ha lanzado además una gran campaña audiovisual que ya puede verse en televisión y a través de las redes sociales. En el anuncio, un camión que transporta una tarta gigante recorre distintas ciudades de España sorprendiendo a los transeúntes, mientras una voz en off recuerda los valores que han marcado el crecimiento de la cooperativa.

La celebración también se trasladará al ámbito digital. Este jueves, los usuarios podrán participar en un sorteo a través de Instagram siguiendo la cuenta oficial @supermercadosconsum, donde la compañía promete nuevas sorpresas para quienes se unan a su aniversario. Fundada en 1975 en Alaquàs (Valencia), Consum se ha consolidado en España con más de 22.000 trabajadores y presencia en seis comunidades autónomas.