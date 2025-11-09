Cortes en la AP-7 mientras continúan las tareas de retirada del camión volcado en la Ametlla de Mar

El camión cisterna accidentado en la AP-7 en la Ametlla de MarBombers de la Generalitat

Publicado por Marta Omella

La AP-7 está cortada este domingo por la mañana a la altura de l'Ampolla (Baix Ebre) en sentido norte, hacia Tarragona y Barcelona, por las tareas de retirada de un camión cisterna volcado ayer sábado en la Ametlla de Mar.

Según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), los vehículos se desvían provisionalmente por la N-340, donde se registran retenciones de unos dos kilómetros en el Perelló en dirección norte.

El accidente, que se produjo el sábado a las 13.52 horas al kilómetro 300,6 de la AP-7, implicó un camión cisterna cargado con aceite mineral y un turismo. El trailer quedó atravesado en la media de la autopista, ocupando un carril por banda, y provocó hasta tres kilómetros de congestión en ambos sentidos de la marcha.

Los Bomberos de la Generalitat desplazaron seis dotaciones al lugar de los hechos para asegurar la zona y sellar un pequeño escape de la cisterna, que fue recogida en el interior de una cubeta.

Este domingo se han movilizado cuatro dotaciones más, con el Furgón de Riesgo Químico y personal del Grupo de Intervenciones en Riesgos Tecnológicos (GRIT), para supervisar las maniobras de trasvase y retirada del vehículo accidentado.

El SCT ha advertido que, a primera hora de la tarde, cuando lleguen las cisternas necesarias para el trasvase del aceite, también se cortará la circulación en sentido sur a la altura de la Ametlla de Mar.

Durante estas horas, se recomienda evitar circular por la zona y optar por vías alternativas, aunque se prevé que la N-340 presente tráfico muy lento y posibles paros.