Un camión cisterna vuelca en la AP-7 en la Ametlla de Mar y provoca tres kilómetros de congestión

Un camión cisterna ha volcado este sábado al mediodía en la AP-7 en la Ametlla de Mar (Baix Ebre) y provoca unos tres kilómetros de congestión en ambos sentidos de la marcha, según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.52 horas al kilómetro 300,6 de la AP-7. Por causas que se investigan, el trailer ha chocado con un turismo y ha quedado atravesado en la media de la autopista, ocupando un carril por lado.

El camión cisterna transporta aceite mineral y ha sufrido un pequeño escape. Seis dotaciones de los Bomberos se han desplazado a la zona, han dado asistencia a los implicados y han sellado el escape en la cisterna, totalmente recogida en el interior de una cubeta.