La playa de Tarragona que se ha coronado como la mejor de España

La Playa Llarga de Salou ha sido reconocida como la mejor playa de España en 2025 según los lectores del diario 20minutos, que han participado durante tres meses en un concurso abierto en todo el país. Esta iniciativa, que ya suma catorce ediciones, ha permitido a los usuarios votar por su playa favorita entre cientos de candidatas de los distintos litorales españoles, culminando en una final con las veinte más votadas.

La playa tarraconense se ha impuesto con un 13% del total de los votos emitidos, lo que equivale a 1.081 apoyos, superando a la Playa de Bolonia en Tarifa (Cádiz), que ha quedado en segundo lugar con el 11% de los votos (958), y a la también salouense Cala Penya Tallada, que ha alcanzado la tercera posición con un 9% (772 votos). El resultado consolida a Salou como un referente del turismo de sol y playa en la Costa Daurada.

Uno de los aspectos más valorados de la Playa Llarga es su entorno natural protegido. Este tramo de litoral combina dunas regeneradas, vegetación autóctona y una serie de pequeñas calas como l’Altar, la Duna o Roca Blanca, que ofrecen rincones tranquilos en plena naturaleza mediterránea. Además de su belleza paisajística, el lugar se ha convertido en un destino habitual tanto para turistas como para vecinos de la zona.

En total, el certamen ha recibido candidaturas de todas las comunidades con costa, incluyendo Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos, Canarias y Baleares. La pluralidad geográfica del concurso y la amplia participación lo convierten en uno de los rankings de playas más representativos del verano en España.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrado el reconocimiento con orgullo y ha destacado que este tipo de distinciones «reflejan la calidad natural de nuestras playas y el trabajo continuado del municipio en favor de la sostenibilidad, la limpieza y la seguridad de los espacios costeros». También ha subrayado que este premio «da visibilidad al valor medioambiental de nuestro litoral y al esfuerzo de todos los salouenses».

Con dos playas entre las tres más votadas, Salou no solo reafirma su posición dentro del mapa turístico español, sino que refuerza su identidad como destino sostenible y accesible. El doble reconocimiento supone un espaldarazo para la demarcación de Tarragona, que continúa ganando presencia en los rankings nacionales gracias a la combinación de naturaleza, servicios y un modelo turístico que pone en valor el entorno.