Lo Punyetero, un restaurante de Tortosa, ha conseguido un lugar de honor en el prestigioso concurso Palencia Brava 2025, tras ser elegido por el público como autor de las mejores patatas bravas del mundo. Aunque el veredicto del jurado profesional coronó otra propuesta, la receta del chef Nil Aragonés se alzó con la mención especial del jurado popular, dejando claro que su cocina conecta directamente con el gusto de los comensales.

El plato, bautizado como Les Nostres Patates Punyeteres, sedujo a los asistentes y a quienes siguieron la final en streaming. La combinación de técnica, sabor y una puesta en escena provocadora hizo que la tapa se impusiera entre las 19 recetas finalistas, procedentes de distintos rincones de España.

Nil Aragonés, con tan solo 27 años, defendió en directo la propuesta del restaurante tortosino ante un jurado y un público entregado. Su trayectoria en cocinas como El Celler de Can Roca o Miramar se refleja en la precisión de su trabajo. Las bravas se elaboran a partir de patata agria en doble cocción y se coronan con una intensa salsa a base de sofrito de chorizo de León y una mayonesa picante de ajo confitado. Un toque de cebollino y migas de chorizo redondean un plato descarado y memorable.

El certamen, celebrado en el Hotel Rey Sancho de Palencia, reunió a algunos de los talentos más creativos de la gastronomía actual. Además del público general, un jurado compuesto por chefs, críticos e influencers valoró cada propuesta por su sabor, técnica, presentación y viabilidad en sala. Aunque el primer premio del jurado fue para una propuesta madrileña, el reconocimiento popular fue para este restaurante de Tortosa.

Lo Punyetero, instalado en el antiguo local del bar La Tertúlia, en plena plaza del Ayuntamiento, combina tradición y modernidad, ya que dispone de platos de temporada, postres caseros y una cuidada bodega con protagonismo de vinos DO Terra Alta.

Con este reconocimiento, Tortosa se inscribe en el mapa internacional de la tapa más popular de España: la brava. Y lo hace gracias a esta propuesta tortosina. Lo Punyetero ha logrado que un municipio de Tarragona destaque en una competición global, demostrando que las grandes ideas pueden surgir desde lo más local.