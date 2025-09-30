El Ayuntamiento de Tortosa se personará como acusación popular en el caso de la agresión en dos trans

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa se personará como acusación popular en el caso de la agresión tránsfoba que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Tortosa. Dos mujeres sufrieron una agresión transfóbica por parte de un hombre, y algunos testigos lo gravaron con los teléfonos móviles.

El presunto agresor fue detenido por los Mossos d'Esquadra y está acusado de los delitos de acoso y lesiones. Días más tarde, volvió a ser detenido por romper la orden de alejamiento y acercarse a las víctimas. El consistorio ha aprobado por unanimidad personarse en el caso, en un pleno extraordinario este martes. En la sesión plenaria también se ha aprobado actualizar el plan de medidas antifraude y la adhesión al código ético del servicio público de Cataluña.

En el plenario también se ha aprobado la cuenta general de 2024, que incluye las cuentas del consistorio, la entidad pública empresarial local Hospital y Hogares de la Santa Creu, de las sociedades mercantiles Gestión Sanitaria y Asistencial, Tortosa Salut, Tortosa Media, Tortosasport, GUMTSA, el Consorcio Turístico de la Ruta de los Tres Reis, la Empresa Municipal de Servicios Públicos y el Escorxador de Tortosa. Junts per Tortosa y la CUP se han abstenido.