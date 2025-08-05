Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a un hombre en Tortosa como presunto autor de los delitos de acoso, por motivos de transfobia, de y lesiones. Los hechos se produjeron hacia las ocho de la noche a plena luz del día, en el centro histórico de Tortosa, concretamente en la plaza Gerard Vergés.

El arrestado insultó a las dos víctimas y la situación acabó en una pelea entre los tres. El detenido también recibió golpes con una barra de hierro por parte de una de las mujeres, como se puede visionar en un vídeo que circula por las redes sociales y como han confirmado fuentes policiales a ACN. El individuo ha denunciado a la mujer, que está imputada por un delito de lesiones.