Les fuertes lluvias inundan zonas de la Ametlla de Mar

Imagen de las inundacions en la Ametlla de Mar este domingo por la mañanaBombers de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La fuerte tormenta que ha caído este domingo por la mañana sobre varios municipios ebrenses ha afectado, sobre todo, a la Ametlla de Mar, causando inundaciones en varias zonas y haciendo necesaria la intervención de los Bombers de la Generalitat.

Según informa el cuerpo, la tormenta ha sido corta pero intensa, y ha afectado sobre todo a la zona de Sant Jordi d'Alfama. Por este motivo, los Bomberos han revisado las calles, retirando mobiliario urbano de la vía pública y haciendo limpieza de calzada.

Desde las 19 h de ayer y hasta las 10 h de esta mañana, en cambio, los Bomberos sólo han atendido un aviso derivado de la lluvia. Se trata de la retirada de un árbol caído en Gandesa. El aviso lo han recibido a las 3.17 h de la madrugada.

Ayer, el Meteocat activó un aviso por intensidad de lluvia en varias comarcas de Tarragona. Este ha entrado en vigor a las 2 de la madrugada y se mantendrá hasta las 14 h.

En el Baix Ebre la alerta es naranja, que corresponde a un nivel de peligro alto (3 sobre 6). La situación es la misma en el Baix Camp, mientras que en el Montsià el riesgo es moderado.