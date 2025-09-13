El Meteocat activa la alerta naranja por lluvia intensa en Tarragona este domingo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado un aviso por intensidad de lluvia que afectará a varias comarcas de Tarragona el domingo por la mañana. La alerta naranja, que corresponde a un nivel de peligro alto (3 sobre 6), estará activa en el Baix Ebre y en el Baix Camp, mientras que en el Montsià el riesgo será moderado, con nivel amarillo.

El aviso entrará en vigor a las 2 de la mañana y se mantendrá hasta las 14 horas. Según las previsiones, se podría superar el umbral de 20 litros en 30 minutos, hecho que comporta la posibilidad de lluvias muy intensas en intervalos cortos de tiempo.

El Meteocat recomienda seguir con atención la evolución de la situación y tomar precauciones ante posibles incidencias derivadas de los chubascos, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre.

Este aviso llega después de los aguaceros registrados el sábado por la tarde al este de Anoia, el norte del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Una fuerte tormenta, con granizo y rachas de viento, dejó registros destacados de precipitación: 52,6 litros en Viladecavalls, 45,6 en Olesa de Montserrat y 42,2 en Terrassa, según datos recogidos por varias estaciones meteorológicas.

Les lluvias provocaron desprendimientos que han obligado a cortar tres carreteras en torno al Parque Natural de la Montaña de Montserrat: la B-112 en Collbató (Baix Llobregat), la BP-1103 entre el Bruc y Monistrol, y la BP-1121 entre Castellbell i el Vilar y Monistrol de Montserrat.