Muere un vecino de Camarles de 63 años después de volcar el tractor que conducía

Un vecino de Camarles de 63 años resultó muerto el sábado al mediodía después de volcar el tractor que conducía y quedar atrapado debajo. Según los Mossos, el accidente tuvo lugar hacia las doce y media del mediodía en un camino lateral que transcurre paralelo a la autopista AP-7, a la altura de la partida del Pla del Bif.

El tractor circulaba equipado con un rodillo y volcó por causas que se desconocen. Es el segundo accidente mortal de un tractorista en las Terres de l'Ebre en menos de doce horas, después de lo que tuvo lugar el viernes por la noche en Flix (Ribera d'Ebre) y que se saldó con también con la muerte del conductor, un vecino del municipio de 69 años.