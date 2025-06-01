Muere un hombre de 69 años al volcar un tractor en Flix

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un hombre de 69 años murió este viernes por la noche después de que el tractor que conducía haya volcado y caído por un talud a Flix (Ribera de Ebro). Según ha adelantado Lo Caso y han confirmado los Mossos d'Esquadra, el accidente ha tenido lugar en el camino de las Veremusses, próximo a la carretera C-12.

El aviso al 112 lo dio un familiar de la víctima a las 23:42 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de la Generalitat y el Servicio de Emergencias Médicas, que no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre. Los Mossos se han hecho cargo del atestado policial para aclarar las causas del accidente.