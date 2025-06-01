Sucesos
Muere un hombre de 69 años al volcar un tractor en Flix
El vehículo de la víctima cayó por un talud próximo al camino de las Veremusses
Un hombre de 69 años murió este viernes por la noche después de que el tractor que conducía haya volcado y caído por un talud a Flix (Ribera de Ebro). Según ha adelantado Lo Caso y han confirmado los Mossos d'Esquadra, el accidente ha tenido lugar en el camino de las Veremusses, próximo a la carretera C-12.
El aviso al 112 lo dio un familiar de la víctima a las 23:42 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de la Generalitat y el Servicio de Emergencias Médicas, que no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre. Los Mossos se han hecho cargo del atestado policial para aclarar las causas del accidente.